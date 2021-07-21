Galatasaray maçı: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK
İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek
🎙 FATİH TERİM'DEN MAÇ ÖNCESİNDE AÇIKLAMA!
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum çünkü 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından bugün askıya alırsak mutlu olacağım çünkü burada bulunan oyunculara saygı göstermeliyiz. Ama 1-2 küçük hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki ağustosta, eylülde oynayacağımız maçlar olsun ama bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet, mazeret olarak söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz. Bugün başkanların, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok. Hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Yani Avrupa'da oynayacak olan takımların herkes tüm eksiğini biliyor. Burada yazılı görsel basın, özellikle sosyal medyada zaman zaman taraftarımızın duygularıyla oynandığına inanıyoruz. Bundan da açıkçası hiç hoşlanıyoruz. Bu yüzden biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Eğer birkaç oyuncu yetiştirmeyi bir maç için planlasaydık, çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla biz başkanımızın da söylediği gibi 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler, hatta yazılı görsel basın ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların maalesef bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Takım olarak da dışardaki unsurlar olarak da kimseden korkmadığımızın bilinmesini isteriz. Muhakkak ki eksik yerlerimiz oldu. Bayağı eksiğimiz var. Bunun üzerine sakatlarımız var, hastalananlar var iki kişi vs. vs. Biz Galatasaray'ız sonuçta ve buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım kazanan biz oluruz iki maçın sonunda" diye konuştu.
"BAŞKANIN AÇIKLAMASININ OYUNCULARIMIZIN TEKNİK KAPASİTELERİYLE, VERDİKLERİ HİZMETLERLE ALAKASI YOKTU"
"Feghouli, Falcao, Babel bizim önemli oyuncularımız" diyen Terim, "Başkanımızın 4 oyuncuyla ekonomiyi işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetlerle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Tecrübeli arkadaşlarımız. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 gün izin vermiştim sakatlığı sebebiyle, Feghouli'nin de dün dinlenmesini istedik. Bugüne daha güçlü olsun diye. Dolayısıyla 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir; diğer oyuncularımız gibi. Falcao bana geldi dün ve kendisinin bizle beraber PSV maçına gelmek istediğini söyledi ve bu beni çok memnun etti. Bu önemli isimler inşallah şans verdiğimiz sürede bize her zamanki gibi yine en iyi hizmeti yapacaktır" ifadelerini kullandı.
"DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM. UMARIM AVANTAJLI KILACAK BİR NETİCEYLE AYRILIRIZ"
Nasıl bir PSV bekliyorsunuz" sorusuna ise Terim şu cevabı verdi:
"Bir defa tarihi çok önemli olan, Hollanda'nın çok önemli takımlarından biriyle oynadığımızı hatırlatmak isterim. Basın toplantısına gelirken koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin ne olduğunu anlıyorsunuz. Hepimizin yakından tanıdığı efsaneleri görerek bunu anlayabiliyorsunuz. Son 2 maçlarını seyredebildim. Taraftarlarımız da bence çok önemli bir takım izleyecekler. Avrupa'da çok da benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan. Topu kaptırdığında presi iyi yapan ve de zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi, önemli bir rakiple oynayacağız. Zaten meslektaşıma çok saygı duyuyorum. Gerek Avusturya'da gerek Almanya'da çok önemli işler yaptı. Şimdi de yine önemli bir görev üstlenmiş görülüyor. Onlar da sezonu erken açtılar. İki taraf da kaliteli bir noktaya ulaşamadı ama umarım ikinci maçımıza umutlu, bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız. Dikkat etmemiz gereken bir takım ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim."
"Bizim takımızı geçen sene seyretmek en akıllıca iş" diyen Terim, "Hiçbir değişikliğimiz yok, hatta eksildik. Geçen senenin son maçlarına bakmak çok doğru olur. Oyuncular da değişmedi. Takımlar, hocalar, teknik heyetler, analiz grupları, maçları analiz etmek ve rakibi tanımak ister. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, mesele sizin ne oynadığınızdır. Dolayısıyla biz ne oynarsak oynayalım ben PSV'nin kendi oyun felsefesini değiştirmeyeceğine inanıyorum. Küçük tedbirler için seyredilir, analiz edilir ama sonunda ne oynadığınız, nasıl mücadele ettiğiniz önem kazanıyor. Tüm maçların hepsinin mücadele derecesi değişiktir. Şampiyonlar Ligi ise en yükseğidir. Ben yüzde veren biri değilim. Her maç öncesi herkes eşit çıkar, kim kazanırsa artık bakacağız" şeklinde konuştu.