Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den PSV maçı öncesi transfer açıklaması! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Sezonu erken açtık, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Sezona PSV gibi güçlü bir ekiple başlamak sezon öncesi güçlü bir test olacak. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum, inşallah alacağımız galibiyet sezon içerisinde alacağımız galibiyetlerin müjdesi olur" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)