Eleyecek güçteyiz!

Fatih Terim'in yardımcılığını geçen sezon sonu bırakan Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük için tekliflerin geldiğini belirten Şahin, "Bundan 1 ay öncesine kadar beni onore eden, mutlu eden, mesleki anlamda tatmin eden değerli kulüplerden teklif aldım ama zamanın doğru olmadığını düşündüm. Dinlenmek ve gelişimime devam etmek açısından doğru zamanı bekledim, süreç de böyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ali Sami Yen Stadyumu'nu ve taraftarı çok özlediğini belirten Şahin, "Benim için çok farklı bir 3.5 yıldı. Arkadaşlarımı, Florya'yı ve hocamı özlüyorum" dedi. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yapılacak PSV maçı hakkında ise, "PSV'yi eleyecek gücümüz var. Avrupa arenasında defalarca yer almış bir takımdan bahsediyoruz. Başta hocam, antrenör arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerimin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM ŞANSSIZDI

EURO 2020'de sıfır çeken A Milli Takımı yorumlayan Şahin, "Turnuvalar fiziksel kalitenin yanında psikolojik olarak da önem taşır. Başarısızlık olarak değil de bir şanssızlık olarak görüyorum. 1 yenilgiyle turnuvaya giden, 24.5 yaş ile en genç takımdık" diye konuştu.