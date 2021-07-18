Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Jens Stryger Larsen Aslan oluyor! Sağlık kontrolünden geçecek

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılar takıma bir sağ bek takviyesi yapmak isterken, gündemdeki isim Udinese'de forma giyen Larsen'di...

A Spor'un haberine göre Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaştı. Danimarkalı bek, hafta içi İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'nın Sakskøbing kentinde dünyaya geldi. Bröndby IF altyapısında forma giymesinin ardından 2009 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Danimarkalı futbolcu, Nordsjaelland ve Austria Wien formalarını giymesinin ardından 2017 yılında 500 bin Euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 33 maçta 2 asist kaydeden Larsen, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 42 maçta ise 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.