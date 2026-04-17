Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı!

Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.