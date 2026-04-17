Lewandowski'den dikkat çeken transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer eden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, üç forvetin ayrılması sonrası bir forvet takviyesi yapılmasına tepki göstermişti.

Yeni sezon öncesi zaman kaybetmeden forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz. Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.