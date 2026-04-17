Lewandowski'den dikkat çeken transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olmuştu. Polonyalı yıldız, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 14:44
Fenerbahçe'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala gözler transfere çevrildi.

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Kadrosunu önemli ölçüde değiştirecek olan Kanarya'nın önceliklerinden biriyse forvet transferi.

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer eden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, üç forvetin ayrılması sonrası bir forvet takviyesi yapılmasına tepki göstermişti.

Yeni sezon öncesi zaman kaybetmeden forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz. Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu bölge için çok sayıda isimle temas halinde olan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biriyse Robert Lewandowski oldu.

Tecürbeli yıldızın sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı öne sürülmüştü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise İspanyol devinin Lewandowski'ye önemli bir maaş kesintisi içeren 1 yıllık sözleşme önerdiğini iddia etmişti. Polonyalı santrfor, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

3Cat'e konuşan Lewandowski, "Zamanımız var, kulüp benim ne düşündüğümü biliyor. Düşünmek için zamana ihtiyacım var; bu her iki taraf için de geçerli. Basında her gün yeni bir şey çıkıyor ama bizim için önemli değil. En önemli şey, bu sezon ne yapmak istediğimiz. Sözleşme yenileme teklifi aldım mı? Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Önemli olan lig. Daha sonra konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 40 maçta 17 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

37 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

