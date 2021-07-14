Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar transferde gaza bastı. Sol bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, PSG'nin yıldızı Layvin Kurzawa'yı gündemine aldı. Aslan, yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, PSG’nin 28 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonu için önemli bir ismin transferini bitirme aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'den Layvin Kurzawa'yı istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'tan ayrılan van Aanholt, Real Betis'ten Alex Moreno ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un isimleri gündeme gelmiş ancak sonuç elde edilememişti. Cimbom'un yeni hedefi ise kadrosu oldukça şişkin olan PSG'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Kurzawa...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

SATIN ALMA OPSİYONU KONULACAK

Galatasaray, sol bek transferinde Kurzawa için PSG ile anlaşma sağladıktan sonra oyuncuyla görüşmeleri de kısa sürede sonuçlandırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Galatasaray, PSG cephesiyle satın alma opsiyonlu kiralama için prensipte anlaşma sağlarken 28 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon da Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile İngiltere'den Arsenal'in gündemine gelen Layvin Kurzawa, Paris ekibiyle ile 2024 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

25 MİLYON EURO ÖDEDİ

Geride kalan sezonda Kurzawa, PSG forması altında toplam 27 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Bugüne kadar 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Kurzawa, 2015'te 25 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'dan PSG'ye transfer olmuştu. Oyuncunun şimdilik Transfermarkt değeri ise 12 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

Paris Saint-Germain'den olumlu yanıt alan sarı-kırmızılı yönetim, Kurzawa'nın transferini 20 Temmuz'daki PSV Eindhoven maçına yetiştirmek için hızlı davranıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bombayı patlatıyor! Sol beke Layvin Kurzawa... (GS spor haberi)

247

Kariyeri boyunca 247 maça çıkan Fransız sol bek, 22 gol, 32 asistlik bir performans ortaya koydu.

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