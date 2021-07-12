Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladıkları genç oyuncu Emin Bayram'ı bir kez daha kadrosuna kattı.

Boluspor, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, kulüpten yapılan açıklamda, "Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.