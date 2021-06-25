Çin'in Guangzhou takımı ile sözleşmesini fesheden Paulinho, Galatasaray'la sıkça anılıyor. Sambacının annesi, verdiği özel röportajda oğlu ve kendisinin Corinthians taraftarı olduklarını Paulinho'nun, Brezilya'ya dönmesini istediklerini ancak onun kariyeri için Avrupa'da kalmayı seçtiğini ifade etti. ERICA,"Eşim ve ben, Paulinho'nun Corinthians'a dönmesini destekliyoruz. Ancak bu sefer verilecek karar sadece onun. Bana en iyi teklifi değerlendireceğini söyledi" diye konuştu. Ayrıca, "Bana söylediğine göre Portekiz, İspanya, BAE, Suudi Arabistan ve G.Saray'dan teklif var" açıklamasını yaptı.