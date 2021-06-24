Galatasaray'a gol makinesi! Steven Berghuis transfer listesine girdi

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. Bu bağlamda Cimbom, ilk olarak bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor.

Onyekuru'nun ayrılığının ardından sağ kanat için arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Steven Berghuis'i transfer listesine aldığı öğrenildi.

STEVEN BERGHUIS KİMDİR?

19 Aralık 1991'de Hollanda'da dünyaya gelen yıldız futbolcu, 1.82 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Berhuis, kanat oyuncusu olmasına karşın skorer özelliği ile de göze çarpıyor.

Kariyerine WSV Apeldoorn'da başlayan Steven Berghuis, daha sonra Go Ahead Eagles Deventer U19, Twente A takımı ve alt yaş kategorileri, Venlo, AZ Alkmaar, Watford ve Feyenoord formaları terletti.

BU SEZON GOL OLDU YAĞDI

Steven Berghuis, bu sezon toplamda 41 maça çıkarken 21 gol 16 asist ile oynadı ve 3516 dakika sahada kaldı. Öte yandan Steven Berghuis, ilk kez Mayıs 2016'da sırtına geçirdiği Hollanda Milli Takım formasıyla 27 maça çıkarken 2 asist üretti.

Steven Berghuis'in transfermarkt değeri 12 milyon euro.