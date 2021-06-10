Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a süper kanat! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , yıldız kanat oyuncusu 'yu transfer etmek istiiyor.. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:29
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , yıldız kanat oyuncusunun gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

, bu sezon performansı hayli düşen Feghouli'nin yerine Yarmolenko'yu transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

West Ham United menajeri David Moyes, 'yu geçen yazdan bu yana "istenmeyen oyuncular" listesinde tutuyor…

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Yönetim ise 23 milyon euro ödediği oyuncuyu bu yaz satamazsa gelecek sezon bedelsiz elinden kaçıracağına inanırken bu nedenle Rusya'dan bazı takımlarla görüşüldüğü belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

Buna karşılık Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shablii yaptığı açıklamada, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki , Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... beni sürekli arıyor" dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper kanat! Andriy Yarmolenko... (GS spor haberi)

31 yaşındaki yıldızın, West Ham ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bu nedenle İngilizler, oyuncuyu şimdiden elden çıkarmak istiyor.

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