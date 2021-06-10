Mohamed’e ilgi büyük

Mostafa Mohamed’in menajeri Ahmed Yahya, olimpiyatlarda, birçok takımın oyuncusunu izleyeceğini söyledi. Golcü futbolcunun, Galatasaray’da kendisini gösterdiğini ifade eden Yahya, “Avrupa’dan birçok kulüp Muhammed’i izliyor ancak Galatasaray’a ulaşan resmi bir teklif yok. Herkes, transfer süreci için Olimpiyatları bekliyor ve Mostafa Mohamed için bir sonraki adım harika olacak” şeklinde konuştu.
Oyuncunun menajeri Ahmet Yahya, sarı-kırmızılı kulüpteki seçim süreciyle ilgili, "Başkan ve teknik direktör belli değil. Kaotik bir durum var. Ancak bu durumun Mohamed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.