Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

BEDAVA GELECEK Öte yandan Serge Arnaud Aka 'nın kulübüyle olan kontratı Haziran 2021'de sona eriyor ve Galatasaray 'a transferinin gerçekleşmesi halinde bedelsiz transfer olacak.

SERGE ARNOUD AKA KİMDİR?

16 Kasım 1994'te Fildişi'nde dünyaya gelen Aka, 1.83 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Kariyerine ASEC Mimosas'ta başlayan Aka, daha sonra Club Sportif Sfaxien ve El Gouna FC'de forma giydi. Aka, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 2052 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.