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'ın sürpriz transferini yazdılar! ' için teklif yapıldı'

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar bir yandan başkanlık seçimleriyle ve teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da transfer konusuyla ilgileniyor. Bilindiği üzere Galatasaray scout ekipleri, dünyanın dört bir yanından oyuncu izlerken, bu halkaya yeni bir isim daha eklendiği belirtildi. Afrika basınında yer alan habere göre , ekiplerinden 'da forma giyen için transfer teklifini oyuncuya iletti. İşte detaylar.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 18:19 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 21:20
Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

Orta sahaya bir regista arayan Cimbom'un hedefinde, sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıkarken, teklifin de yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

AKA İÇİN TEKLİF YAPILDI
Mısır Ligi ekiplerinden FC'de forma giyen için Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

TAKIMININ EN İYİSİ
Kingfut'ta yer alan haberde için 'takımının vazgeçilmesi' ifadesi yer alırken, etkileyici performansından dolayı Avrupa'dan kendisni haricinde başka kulüplerin de izlediği ifade edildi.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

Bununla beraber , Mart 2021'de Fildişi Milli Takımı'na davet edildi ve Nijer ile Etiyopya ile oyanan maçlarda kadroda yer buldu.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

MOHAMED TRANSFERİ MISIR LİGİ İÇİN REFERANS OLDU
Haberin detaylarında, 'ın Mısır Ligi'ne olan yakınlığının sebebinin, Mostafa Mohamed transferi olduğu bilgisine yer verildi.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

BEDAVA GELECEK
Öte yandan 'nın kulübüyle olan kontratı Haziran 2021'de sona eriyor ve 'a transferinin gerçekleşmesi halinde bedelsiz transfer olacak.

Galatasaray'ın sürpriz transferini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

SERGE ARNOUD AKA KİMDİR?
16 Kasım 1994'te Fildişi'nde dünyaya gelen Aka, 1.83 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Kariyerine ASEC Mimosas'ta başlayan Aka, daha sonra Club Sportif Sfaxien ve FC'de forma giydi. Aka, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 2052 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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