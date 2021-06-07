Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne istenmeyen adam ilan edildi! Teklif gelmezse takımda kalacak

Son dakika transfer haberleri: 'da istenmeyen adam ilan edildi! Teklif gelmezse takımda kalacak

, geçen sezon 'e kiraladığı için transfer teklifi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Senegalli golcüyü bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. Beklenen teklif gelmediği takdirde ise Diagne'nin takımda kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:59
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne istenmeyen adam ilan edildi! Teklif gelmezse takımda kalacak

'da yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında ise geliyor. Galatasaray yönetimi, geçen sezon ekibi 'e kiraladığı Senegalli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

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'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, hem maaş yükünden kurtulmak hem de gelir elde etmek için Diagne'yi bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ancak istenilen teklif gelmediği takdirde ise tecrübeli golcü takımda kalacak ve sarı-kırmızılılarla 3. sezonuna çıkacak.

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