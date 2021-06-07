Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne istenmeyen adam ilan edildi! Teklif gelmezse takımda kalacak

Galatasaray'da yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor. Galatasaray yönetimi, geçen sezon Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Senegalli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, hem maaş yükünden kurtulmak hem de gelir elde etmek için Diagne'yi bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ancak istenilen teklif gelmediği takdirde ise tecrübeli golcü takımda kalacak ve sarı-kırmızılılarla 3. sezonuna çıkacak.