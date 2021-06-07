Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

Transferde her sezon karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon da flaş bir isim için yarışa girecek. Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.