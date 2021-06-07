Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! ve ... (FB GS haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in bitmesinin ardından kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ligi 2. sırada bitiren ve 3. sırada bitiren , son yıllarda olduğu gibi bu transfer döneminde de karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların ilgilendiği Romdhane, Kanarya'ya önerildi. Sarı-lacivertliler bu transfer için yeni teknik adamı beklerken ve 'ın da devrede olduğu öğrenildi... İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:12
Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

Transferde her sezon karşı karşıya gelen ve bu sezon da flaş bir isim için yarışa girecek. Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, 'un takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri , 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve 'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem 'a hem 'ye geniş bir sunum yapıldı.

Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR!

Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu ve kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, 'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.

Son dakika transfer haberi | Bu kez Mohamed Ali Ben Romdhane düellosu! Fenerbahçe ve Galatasaray... (FB GS haberi)

Ben Romdhane, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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