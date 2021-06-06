Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.
Hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin hakim olduğu Galatasaray'da, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Juan Mata'yı gözüne kestirmişti. Hatta oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.