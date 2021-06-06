Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: 'da sıcak gelişme! ...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda oynayacak olan Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyordu ancak sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 10:47
Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren , Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.

Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

Hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin hakim olduğu 'da, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi.

Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan 'yı gözüne kestirmişti. Hatta oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Son dakika transfer haberi: Juan Mata'da sıcak gelişme! Galatasaray...

Ancak Sky Sports'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Roma'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu 2014'ten bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.

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