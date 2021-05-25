Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'ten Galatasaray sözleri! Transfer...

Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Türkiye tecrübesi ve Galatasaray'da yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Türkiye tecrübesi ve Galatasaray'da yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
"Tottenham'dan Galatasaray'da yeniden çıkış yaşadın. İnişler ve çıkışlarla dolu bir sezon oldu. Bu sezon yaşadıklarına rağmen Portekiz U21 takımına çağrıldın. Ne düşünüyorsun, çağrılmama gerginliği yaşadın mıo?" sorusuna Gedson, "Biraz gerginlik yaşıyordum ama bu tarz bir gerginliği tüm oyuncular ister. Bu normal bir şey." cevabını verdi.
"GALATASARAY'IN GÜÇLÜ OLMASI BANA YARDIMCI OLDU"
"Tottenham'da sezonun ilk devresinde sadece 2 maç oynamıştın ama Galatasaray'da harika bir başlangıç yaptın ve ilk 11 oyuncusu haline geldin. Ne düşünüyorsun?" sorusuna Gedson, "Fiziksel olarak daha iyi hissediyorum açıkçası. Oyuncular bazen fizik olarak iyi olmasa bile takım çok iyiyse siz fark edilmeyebilirsiniz. Bu noktada fizik olarak Galatasaray'ın güçlü olması da bana yardımcı oldu." cevabını verdi.
"SİNİRLERİM BOZULDU"
"Galatasaray ile sinir bozucu bir sezon sonu yaşadın. Neler hissettin?" sorusuna Gedson, "Sinirlerim bozuldu, evet doğru. Şimdi önümde Portekiz U21 takımıyla bir hedefim var. Ona bakıyorum." dedi.
"PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA AYNI ZİHNİYETLE SAHAYA ÇIKARIZ"
"Portekiz Milli Takım forması giyiyorsan her zaman kupa kazanmak istersin. 2016'da Avrupa U17 şampiyonu olduk. Şimdi de U21 ile kupa kazanabiliriz. Portekiz milli takımında her zaman aynı zihniyetle sahaya çıkarız. Geçmişte başaramamış olmamız şimdi başarısız olacağız anlamına gelmez. Her gün yeni bir mücadele, yeni bir rekabet vardır."
"BİZDEN KORKMALARI GEREKİYOR"
"2016'da U17 şampiyonu olduğumuz zaman kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Jenerasyonumuzu, takımımızı iyi tanımıyorlardı. Şimdi kesinlikle bu jenerasyona farklı bakıyorlar. Çünkü bize saygı göstermelerini sağladık. Açıkçası harika bir takımımız var. İyi futbol oynuyoruz ve bizden korkmaları gerekiyor. Harika futbol oynayan harika bir jenerasyona sahibiz."
"FUTBOL KAZANMAK DEMEK"
"Benim için iyi futbol kazanmak demek. Bir takım için 'İyi oynadı' derler ama aslında kaybetmişlerdir. Bazen çirkin oynamak da iyi oynamaktır. İyi futbol aslında kazanan futboldur bence.
31 Mayıs'ta çeyrek finalleri oynanacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'yla igili Gedson; "Bence U21 Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri Portekiz. Ancak buna bakamazsınız. Her zaman bir hedef için oynamalısınız. Sıradaki maça bakmanız gerekiyor. Finale, kupaya odaklanmamalısınız. Takım içerisinde her şeyi netleştirdik. Zihnimiz berrak. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önce çeyrek finale odaklandık. Çünkü bu maçı kazanamazsak sonrası olmayacak."
"İtalya U21, kesinlikle zorlu bir rakip. Kaliteli bir takımları var. Onlara saygıyla bakıyoruz. Çıkıp oynayacağız. İyi oynayarak kazanmalı ve yarı finale yükselmeliyiz."
"2019'daki U20 Dünya Kupası'nda başarısızdık. Bunu değiştiremeyiz. Ama neyin daha iyi olduğuna, neyin kötü olduğuna baktık. Üzerine koymaya çalıştık. Bizim gibi bir jenerasyondan her zaman büyük başarılar beklenir. Sahada bunun karşılığını veremezsek olmaz."
"Portekiz futbolunun geleceğinde olan en büyük oyunculardan biri Gedson olacak' dedi Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos. Bunu duydun mu?" sorusuna Gedson, "Evet duydum. Portekiz Milli Takım Teknik Direktöründen bunları duymak çok iyi hissettirdi. Daha da motive oldum." cevabını verdi.
"Baban Edeson, '21 yaş altı bir futbolcu daha çok futbol oynamalı ve daha çok eğlenmeli. En önemli iki şey bu' diyor. Haklı mı?" sorusuna Gedson, "Evet, benim için en önemlisi daha çok oynamak ve eğlenmek. Zirveye çıkma meselesi sadece motivasyonla alakalı.
Bunun için çok çalışıyorum ve çok inanıyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Avrupa'da vitrine çıkmak da zor değil. Hem oynadığım takımlarda, hem milli takımda bunu yapma şansım var. Kendime güvenmeli ve her zaman daha iyisini yapmalıyım." dedi.
"İNSAN OLARAK OLGUNLAŞTIM"
"İngiltere ve Türkiye'deki deneyimleriyle birlikte Gedson artık daha iyi bir oyuncu mu?" sorusuna Gedson, "Bir oyuncu özgüven, yetenek ve tecrübeden oluşur. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun, kendinize güvenmezseniz bir anlamı yok. O zaman sadece normal bir oyuncu olursun. Ben Tottenham'da ve Galatasaray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm ama insan olarak da çok olgunlaştım." cevabını verdi.
"GALATASARAY'DA YAŞIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"
"Galatasaray'da Arda, Falcao ve Feghouli gibi deneyimli oyuncularla oynadın. 21 yaş altı bir futbolcu olarak bu deneyim nasıldı?" sorusuna Gedson, "Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. Galatasaray'da tüm futbolcular tek yürekti. O nedenle biz her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi. Bir takım sadece oyuncuların isimlerinden oluşuyorsa çok kolay yenilir. Bir işe yaramaz. Ancak böyle bir takım olursa kazanır." cevabını verdi.
"MOURINHO VE FATİH TERİM..."
"1 sezon içerisinde Jose Mourinho, Fatih Terim ve şimdi Rui Jorge ile çalışacaksın. Herkes böyle şanslı değil." sözleri üzerine Portekizli futbolcu, "Hayır, herkes şanslı değil. Ben bu 3 büyük teknik direktörle çalışacak kadar şanslıydım. Kariyerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım." cevabını verdi.
TRANSFER SORUSUNA CEVAP!
"Transferinle ilgili bir şeyler belli oldu mu? Geleceğin nasıl olacak?" sorusuna Gedson, "Şu anda beni ilgilendiren tek şey milli takım, sadece milli takım. Sonra tatile gideceğim. Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum." açıklamasını yaptı.