Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'ten Galatasaray sözleri! Transfer...

Bunun için çok çalışıyorum ve çok inanıyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Avrupa'da vitrine çıkmak da zor değil. Hem oynadığım takımlarda, hem milli takımda bunu yapma şansım var. Kendime güvenmeli ve her zaman daha iyisini yapmalıyım." dedi.

"İNSAN OLARAK OLGUNLAŞTIM"

"İngiltere ve Türkiye'deki deneyimleriyle birlikte Gedson artık daha iyi bir oyuncu mu?" sorusuna Gedson, "Bir oyuncu özgüven, yetenek ve tecrübeden oluşur. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun, kendinize güvenmezseniz bir anlamı yok. O zaman sadece normal bir oyuncu olursun. Ben Tottenham'da ve Galatasaray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm ama insan olarak da çok olgunlaştım." cevabını verdi.