Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız için harekete geçti.
Transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız için harekete geçti.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci'yi ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, rövanşı almak için girişimlere başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcunun transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.
Transferde mali disiplinden taviz vermeyecek olan Aslan, bonservisi elinde olan ve takımıyla vedalaşan isme imza attırmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'YE ALPASLAN ÇALIMI!
Stoper takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Alpaslan Öztürk çalımı atmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir taşta 2 kuş vurmayı hedefliyor.
İlk etapta savunma hattını yerli bir isimle güçlendirmeyi planlayan Aslan diğer yandan da transferin bonservissiz gerçekleşmesiyle diğer eksik bölgelere hareket alanı yaratacak.
Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılarda gelecek yönetimin önünü açmak için görevini bırakan Fatih Terim'in gündeminde olan Alpaslan için ilk temas sağlandı.
Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki stoperin menajeri ile iletişime geçilirken asıl görüşmeler seçimden çıkacak sonucun ardından gerçekleştirilecek.
Göztepe'de gösterdiği performansla göz dolduran Alpaslan Öztürk bu performansını A Milli Takım daveti alarak taçlandırdı. Başarılı futbolcunun milli takıma çağrıldığını öğrendiği anlarda yaşadığı mutluluk sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gollük katkı verdi.