Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Son dakika spor haberleri: istedi kapıyor! Dev transfer çalımı

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden , ezeli rakibi 'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör 'in belirlediği eksik bölgelere takviye yapmak için operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılar, savunma hattına öncelik verdi. Buna göre girişimlere başlayan Aslan, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan yıldıza imza attırıp transfere sükseli bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Transfer operasyonu için düğmeye basan , 'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci'yi ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, rövanşı almak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcunun transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Transferde mali disiplinden taviz vermeyecek olan Aslan, bonservisi elinde olan ve takımıyla vedalaşan isme imza attırmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

FENERBAHÇE'YE ALPASLAN ÇALIMI!
Stoper takviyesi için kolları sıvayan , ezeli rakibi 'ye Alpaslan Öztürk çalımı atmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir taşta 2 kuş vurmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

İlk etapta savunma hattını yerli bir isimle güçlendirmeyi planlayan Aslan diğer yandan da transferin bonservissiz gerçekleşmesiyle diğer eksik bölgelere hareket alanı yaratacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılarda gelecek yönetimin önünü açmak için görevini bırakan 'in gündeminde olan Alpaslan için ilk temas sağlandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki stoperin menajeri ile iletişime geçilirken asıl görüşmeler seçimden çıkacak sonucun ardından gerçekleştirilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Göztepe'de gösterdiği performansla göz dolduran Alpaslan Öztürk bu performansını A Milli Takım daveti alarak taçlandırdı. Başarılı futbolcunun milli takıma çağrıldığını öğrendiği anlarda yaşadığı mutluluk sosyal medyada gündem olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Dev transfer çalımı

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gollük katkı verdi.

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