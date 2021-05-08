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Son dakika haberi: 'dan flaş açıklama! “Ne olduysa beni oynatmadı"

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen , basınına özel röportaj verdi. Tecrübeli futbolcu ve 'de geçirdiği yıllar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:43
Son dakika Galatasaray haberi: Arda Turan'dan flaş açıklama! “Ne olduysa beni oynatmadı"
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