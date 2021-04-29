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Son dakika spor haberi: 'da son haftalara damgası! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberleri... 'in 38. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup eden 'da, son haftaların formda ismi dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili de teknik heyetten olumlu rapor çıktı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:47
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da son haftalara Emre Akbaba damgası! Sözleşmesi...

'in 38. haftasında İttifak Holding 'u 'nın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran , 'ın kazandığı haftada en azından 'nin puan kaybını beklemeye başladı.

AKBABA İKİNCİ DEFA YAPTI

Geçtiğimiz hafta içi ile oynanan karşılaşmada da son dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Emre Akbaba, takıma Konyaspor karşısında 3 puan kazandırırken bir hafta içerisinde attığı gollerle toplamda 4 puanı Galatasaray hanesine yazdırmış oldu.

BU SEZON SON DAKİKALAR YARADI

Galatasaray'ın bu sezon maçların son bölümünde attığı goller ile kazandığı puanlar dikkat çekiyor. Yakın dönemde Trabzonspor ve dün oynanan Konyaspor maçlarının yanı sıra bu sezon deplasmanda oynanan karşılaşmasında 88, iç sahada oynanan mücadelesinde ise 89. dakikada gelen gollerle sarı-kırmızılı ekip kritik puanları hanesine yazdırmayı başarmıştı.

EN KRİTİK 2 MAÇ

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan bulunan Galatasaray'ın önündeki iki maç, kritik öneme sahip. Sarı-kırmızılıların bu maçlardan alacağı sonuçlar ligdeki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. Önce düşme hattındaki 'ne konuk olacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

YENİ SÖZLEŞME İSTENİYOR

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken ismi Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mili futbolcuyla ilgili teknik heyet olumlu rapor verirken, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor. Öte yandan 'tan kiralık olarak kadroya katılan 'nun da bonservisinin alınması talep edilirken, da yeni sözleşme bekleyen futbolcular arasında.



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