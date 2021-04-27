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Son dakika spor haberleri! 'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Spor Toto ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada takıma uygulunan Covid-19 testleri neticesinde 3 futbolcunun pozitif bulgu verdiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 10:04 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 10:16
Son dakika spor haberleri! Galatasaray'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. 'in 38. haftasında sahasında 'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda takıma uygulunan Covid-19 testlerinde sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreçlerine başlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
" oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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