Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Beşiktaş 'ın deplasmanda Sivasspor 'a puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe 'nin de BAY geçmesi nedeniyle bir hayli önemli olan bu karşılaşmada deplasmanda mağlup olmayan Trabzonspor'un da formu dikkat çekiyor.

Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.