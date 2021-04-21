Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Son dakika spor haberleri: 'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takım da galibiyet alarak zirvede yer edinmek istiyor. Dev maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Son dakika Galatasaray ve Trabzonpor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Spor Toto 'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

'ın deplasmanda 'a puan kaybetmesinin ardından 'nin de BAY geçmesi nedeniyle bir hayli önemli olan bu karşılaşmada deplasmanda mağlup olmayan Trabzonspor'un da formu dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren ve de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı da maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

Bu dev karşılaşma öncesi iki takımın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri!

İŞTE 11'LER

Galatasaray: , Şener, , , Saracchi, , , , Kerem, Feghouli, Halil

Trabzonspor: , Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

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