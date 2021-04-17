Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Son dakika spor haberleri: 'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

'da Başkan 'in futbolculara yönelik haysiyet ve şeref ifadesi, Terim’e “Bir gün ’de diğer gün ’da” ifadesi ortalığı karıştırmıştı. Dün statta yöneticiler olağanüstü toplandı. “Bırakmalısın başkan” kararı aldılar. Ancak Cengiz katılmayınca, tebliğ salı gününe kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

'da sular durulmuyor... Başkan 'in son 1 hafta içinde yaptığı eleştiriler sonrasında camia karışmıştı. Futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri, Fatih Terim için sarf ettiği belirtilen "Bir gün 'de diğer gün 'da" ifadesiyle kulisler kaynamaya başlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Muhalefetten yükselen güçlü sesler sonrası idareciler de kendi aralarında toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Dün de Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü şekilde bir araya geldiler. Toplantının düzenlenme amacı "Bırakmalısın başkan" kararını 'e iletmekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

ALBAYRAK KATILMADI
Yöneticiler bu toplantıya 'in de katılmasını istiyorlardı. Ancak sarı-kırmızılı kulübün başkanı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek stada gelmedi. Yöneticiler 3 saat, aldıkları kararı iletmek için başkan Cengiz'i beklediler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Göztepe maçı öncesinde alınan bu önemli karar, salı günkü olağan yönetim kurulu toplantısına kaldı. İdarecilerin burada "Bırakmalısın başkan" kararlarını net bir şekilde 'e iletecekleri kaydedildi. Bu arada bu önemli toplantıya adı başkanlık için geçen Abdurrahim Albayrak'ın katılmaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

SEÇİME KADAR DEVAM
Cimbom'da başkan , yöneticilerin aldığı bu karara rağmen görevden ayrılmayı düşünmüyor. Bir kez daha aday olmayı planlayan Cengiz'in "Zaten alınmış bir seçim kararı var. Seçime kadar devam edelim" önerisini sunacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

ÇOK YIPRANDIK
Aslan'da başkan 'e "Bırakmalısınız" kararını iletmeye hazırlanan yöneticilerin son dönemde bir hayli yıprandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Sarı- kırmızılı idarecilerin bu kararı almalarındaki en büyük nedenin ise 'in kullandığı ifadeler sebebiyle işin dönülmez noktaya gelmesini düşünmeleri.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

İSTİFADAN DÖNDÜLER
'da idarecilerin başkan 'in bırakması yönündeki kararlarını geçtiğimiz hafta aldıkları kaydedildi. 10 idarecinin istifa kararının ise başkan Mustafa Cengiz'in kayyım sözleriyle bundan vazgeçtikleri belirtildi.

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