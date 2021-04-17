Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Galatasaray'da sular durulmuyor... Başkan Mustafa Cengiz'in son 1 hafta içinde yaptığı eleştiriler sonrasında camia karışmıştı. Futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri, Fatih Terim için sarf ettiği belirtilen "Bir gün ABD'de diğer gün Bodrum'da" ifadesiyle kulisler kaynamaya başlamıştı.
Galatasaray'da sular durulmuyor... Başkan Mustafa Cengiz'in son 1 hafta içinde yaptığı eleştiriler sonrasında camia karışmıştı. Futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri, Fatih Terim için sarf ettiği belirtilen "Bir gün ABD'de diğer gün Bodrum'da" ifadesiyle kulisler kaynamaya başlamıştı.
Muhalefetten yükselen güçlü sesler sonrası idareciler de kendi aralarında toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Dün de Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü şekilde bir araya geldiler. Toplantının düzenlenme amacı "Bırakmalısın başkan" kararını Mustafa Cengiz'e iletmekti.
ALBAYRAK KATILMADI
Yöneticiler bu toplantıya Mustafa Cengiz'in de katılmasını istiyorlardı. Ancak sarı-kırmızılı kulübün başkanı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek stada gelmedi. Yöneticiler 3 saat, aldıkları kararı iletmek için başkan Cengiz'i beklediler.