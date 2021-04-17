Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimden isyan! "Bırakmalısın başkan"

Göztepe maçı öncesinde alınan bu önemli karar, salı günkü olağan yönetim kurulu toplantısına kaldı. İdarecilerin burada "Bırakmalısın başkan" kararlarını net bir şekilde Mustafa Cengiz'e iletecekleri kaydedildi. Bu arada bu önemli toplantıya adı başkanlık için geçen Abdurrahim Albayrak'ın katılmaması dikkat çekti.



SEÇİME KADAR DEVAM

Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, yöneticilerin aldığı bu karara rağmen görevden ayrılmayı düşünmüyor. Bir kez daha aday olmayı planlayan Cengiz'in "Zaten alınmış bir seçim kararı var. Seçime kadar devam edelim" önerisini sunacağı kaydedildi.



