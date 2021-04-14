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Galatasaray Başkanı tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

’deki programda sarı-kırmızılı takım aleyhine, rakip takımlar lehine yapılan hatalar tek tek gösterilirken Başkan de bu pozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Cengiz, Aktürkoğlu, DeAndre Yedlin, Henry , Şener Özbayraklı ve 'nin FK maçındaki pozisyonları hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:16 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

'deki programda sarı-kırmızılı takım aleyhine, rakip takımlar lehine yapılan hatalar tek tek gösterilirken Başkan de bu pozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

İşte o sözler...

"'e çalınan penaltının iptal edilmesi: Acaba Kerem'i cinler mi uçurdu? Kaleciye bak, Karagümrüklü oyunculara bak. İtiraz etmiyorlar."

"'in Yedlin'i sakatlaması: ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekim hareketi olarak gösteriliyor. Bunu hayatın doğal akışı olarak gösteriyorlar."

"'nın 'ya hareketi: Bu da hayatın doğal akışı evet! 'geçerken vurdu' diyor. Pandomim yapıyor. VAR'da da var. Bu nasıl kansızlık ya!"

"İrfan Can Kahveci- maçı: Yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem ne yardımcı hakem, ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar!"

"'nın Şener'in sırtına vurması: Bu pozisyon için Kamara'nın bile içinin rahat olduğunu düşünmüyorum. Kamara, Şener'e yumruk atıyor. Maçın hakemi yumruğu görüyor ve VAR ile konuşuyor. Siz nasıl bu kadar kötü insanlarsınız?"

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