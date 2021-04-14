Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

Galatasaray TV'deki programda sarı-kırmızılı takım aleyhine, rakip takımlar lehine yapılan hatalar tek tek gösterilirken Başkan Mustafa Cengiz de bu pozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

İşte o sözler...



"Kerem'e çalınan penaltının iptal edilmesi: Acaba Kerem'i cinler mi uçurdu? Kaleciye bak, Karagümrüklü oyunculara bak. İtiraz etmiyorlar."



"Lens'in Yedlin'i sakatlaması: VAR ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekim hareketi olarak gösteriliyor. Bunu hayatın doğal akışı olarak gösteriyorlar."



"Ziya'nın Onyekuru'ya hareketi: Bu da hayatın doğal akışı evet! Ali Şansalan 'geçerken vurdu' diyor. Pandomim yapıyor. VAR'da da Ali Palabıyık var. Bu nasıl kansızlık ya!"



"İrfan Can Kahveci- Gaziantep maçı: Yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem ne yardımcı hakem, ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar!"



"Kamara'nın Şener'in sırtına vurması: Bu pozisyon için Kamara'nın bile içinin rahat olduğunu düşünmüyorum. Kamara, Şener'e yumruk atıyor. Maçın hakemi yumruğu görüyor ve VAR ile konuşuyor. Siz nasıl bu kadar kötü insanlarsınız?"