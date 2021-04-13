Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

'da 'den flaş karar! Tam 11 isim...

'de son 3 maçından yalnızca 1 puanla ayrılan , lider 'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , gelecek sezon için çalışmalara başlarken flaş kararlar aldı. İşte isim isim Terim'in sezon sonu planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 00:03
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

İşte 'in yolların ayrılmasını istediği isimler:

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Marcelo Saracchi

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Etebo

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Gedson Fernandes

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Halil Dervişoğlu

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Terim ayrıca, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek şu isimlerle de sözleşme yenilenmesini istemedi:

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Ryan Donk

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Emre Taşdemir

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Martin Linnes

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Şener Özbayraklı

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Öte yandan, tecrübeli teknik adam, Kaleci 'le de yolların ayrılması konusunda yakın zamanda karar verecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Tam 11 isim...

Cimbom ve Sofiane Feghouliden de iyi bir bonservis geliri bekliyor. (Takvim)

SON DAKİKA