Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor.
Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.
İşte Fatih Terim'in yolların ayrılmasını istediği isimler:
Marcelo Saracchi
Etebo
Gedson Fernandes
Halil Dervişoğlu
Terim ayrıca, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek şu isimlerle de sözleşme yenilenmesini istemedi:
Ryan Donk
Emre Taşdemir
Martin Linnes
Şener Özbayraklı
Öte yandan, tecrübeli teknik adam, Kaleci Fatih Öztürk'le de yolların ayrılması konusunda yakın zamanda karar verecek.
Cimbom Radamel Falcao ve Sofiane Feghouliden de iyi bir bonservis geliri bekliyor. (Takvim)