Son dakika spor haberleri: Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'den Fatih Terim açıklaması! "Hukuki bir gerekçe yok"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımı yönetecek olan Şahin, TFF'ye gönderme yaptı.

"FUTBOLUN SAHA DIŞINDA KONUŞULDUĞU ORTAMDA..."

Teknik direktör Fatih Terim'in aldığı cezayla ilgili konuşan Şahin, "Bugün hocamız yok. Neden yok? Hukuki bir gerekçe yok. Futbolun saha dışında konuşulduğu bir ortamda, kendisi burada olsaydı eminim ki daha farklı şeyler söyleyecekti" dedi.

"2 OYUNCUMUZU DÜĞÜNE KURBAN VERDİK!"

Levent Şahin ayrıca, iki futbolcularının katıldıkları düğün nedeniyle corona virüsüne yakalandığını belirtip, "İki ilk 11 oyuncumuzu düğüne, dolayısıyla corona virüse kurban verdik. Milli takıma giden oyuncularımız vardı, dönüşleri biraz sorunlu oldu. Bunlar bizim için bir bahane değil. Sahada vazgeçmeyen ve kazanmak isteyen bir Galatasaray olacak. Bugün kadroda olan arkadaşlarımızın ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.