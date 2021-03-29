Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da El Tigre zamanı! Fatih Terim kararını verdi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da El Tigre zamanı! kararını verdi

Çift golcüden vazgeçen Galatasaray Teknik Direktörü , milli takımdan yorgun dönecek ’yı kenara çekecek. Kolombiyalı yıldız Falcao tek forvet oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:14 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da El Tigre zamanı! Fatih Terim kararını verdi

Galatasaray'da zorlu Hatayspor maçının sistemi ve kadrosu belli oluyor. Teknik direktör 'in çift santrforlu oyun düzeninden eski sisteme dönüş yapacağı öğrenildi. Hatay maçına final gözüyle bakan ve son mağlubiyetinden dersler çıkaran tecrübeli hoca, cezalı ve Luyindama'nın yokluğunda savunma güvenliğini ön plana aldı. Orta sahayı kalabalık tutmaya karar veren başarılı çalıştırıcı, son iki maçtaki çift forvetli sistemden vazgeçti. Mısırlı Mohamed'in milli takımdan yorgun dönecek olması nedeniyle Hatay'da tek santrfor olarak Falcao'nun görev yapacağı kaydedildi.

TAYLAN VEYA ETEBO STOPERDE
Hatayspor'un süratli hücum silahları karşısında tecrübesiz Ozornwafor'u kullanarak risk almak istemeyen Fatih hocanın stoperde Donk'un yanında Etebo ile Taylan arasında kaldığı öğrenildi. Bu bölgedeki son kararı milli takım dönüşü verecek başarılı çalıştırıcı iki isimden birini stopere diğerini ön liberoya koyacak. Sağ ve sol beklerde ile Saracchi'nin oynayacağı, orta alanda ve Feghouli'nin, solda ise 'nun forma giyeceği öğrenildi. Formasından uzun süre ayrı kalan Oğulcan'ın da sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Cimbom böylece 4-1-4-1 sistemine dönecek.

ASLAN'IN MUHTEMEL 11'I:
, Linnes, Etebo (Taylan), Donk, Saracchi, Taylan (Etebo), Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Fatih, Okan, Ozornwafor, , , , , Babel, , Arda, , Mostafa,

CEZALILAR: Marcao, Luyindama, Yedlin

SON DAKİKA