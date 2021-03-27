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Sessiz haykırış

Terim kendisine verilen 2 maçlık cezanın ardından sosyal medya hesabına ‘Adalet terazisi’ yükledi. Arda’dan taraftara kadar herkes bu teraziyi paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:11 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sessiz haykırış

'da tarafından teknik direktör 'e verilen ceza camiayı kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, kenarda birçok hocanın benzer tepkiler vermesine rağmen sadece Fatih Terim'e ceza kesildiğini belirterek TFF ve kurullarına olan tepkilerini artırdılar. İmparator da kendisine kesilen 2 maçlık cezanın ardından sosyal medya hesabına "Adalet terazisi" fotoğrafı yükledi. Deneyimli hoca bu hareketiyle sessiz bir haykırışı da başlattı. Kaptan 'dan sarı-kırmızılı taraftarlara kadar herkes bu terazi fotoğrafını paylaşarak Terim'e yapıldıklarını düşündükleri haksızlığa karşı çıktılar.

TAHKİM'E BAŞVURU

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'e verilen cezanın kaldırılmayı veya düşürülmesi için 'e başvurdu. Galatasaray yönetimi, cephesinden gelen sözlü tacizler sebebiyle olayların çıktığını iletti. Aslan cezanın kalkmasını ya da en azından 1 maça düşürülmesini istiyor. Böylece usta hoca maçını kaçıracak, mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

35. MAÇ OLACAK

'da teknik direktör Fatih Terim, PFDK'nın verdiği ceza ile ve Karagümrük karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak. Deneyimli çalıştırıcı son 10 yılda 35. maçını kaçıracak. Terim daha önce kendisine verilen 33 maçlık cezanın 28'ini 'de, 3'ünü 'nda, 2'sini ise 'da çekti.

ŞAHİN YÖNETECEK

Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede yer alamayacağı Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında yardımcısı görev yapacak. Galatasaray, Şahin yönetiminde 6 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.



Kaptan Arda Turan da terazi fotoğrafını paylaşıp hocasına destek verdi.

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