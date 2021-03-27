Sessiz haykırış

Galatasaray'da PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen ceza camiayı kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, kenarda birçok hocanın benzer tepkiler vermesine rağmen sadece Fatih Terim'e ceza kesildiğini belirterek TFF ve kurullarına olan tepkilerini artırdılar. İmparator da kendisine kesilen 2 maçlık cezanın ardından sosyal medya hesabına "Adalet terazisi" fotoğrafı yükledi. Deneyimli hoca bu hareketiyle sessiz bir haykırışı da başlattı. Kaptan Arda Turan'dan sarı-kırmızılı taraftarlara kadar herkes bu terazi fotoğrafını paylaşarak Terim'e yapıldıklarını düşündükleri haksızlığa karşı çıktılar.



TAHKİM'E BAŞVURU



Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'e verilen cezanın kaldırılmayı veya düşürülmesi için Tahkim'e başvurdu. Galatasaray yönetimi, Çaykur Rize cephesinden gelen sözlü tacizler sebebiyle olayların çıktığını iletti. Aslan cezanın kalkmasını ya da en azından 1 maça düşürülmesini istiyor. Böylece usta hoca Hatayspor maçını kaçıracak, Karagümrük mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.



35. MAÇ OLACAK



Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, PFDK'nın verdiği ceza ile Hatay ve Karagümrük karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak. Deneyimli çalıştırıcı son 10 yılda 35. maçını kaçıracak. Terim daha önce kendisine verilen 33 maçlık cezanın 28'ini Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise Süper Kupa'da çekti.



ŞAHİN YÖNETECEK



Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede yer alamayacağı Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında yardımcısı Levent Şahin görev yapacak. Galatasaray, Şahin yönetiminde 6 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.





Kaptan Arda Turan da terazi fotoğrafını paylaşıp hocasına destek verdi.