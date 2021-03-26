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Son dakika spor haberleri: Futbol Federasyonu'ndan sıradışı karar! ve ...

Futbol Federasyonu'ndan sıradışı bir karar geldi. maçında ile karşılaşacak olan Nijerya, bu deplasmana tekneyle gitme kararı aldı. 'ın yıldız futbolcusu Henry alınan kararla ilgili olarak, "Hayatımda ilk kez bir deplasman maçına gemiyle gideceğim. Nijerya için buna katlanırım" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 14:17
Son dakika spor haberleri: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan sıradışı karar! Onyekuru ve Etebo...

Futbol Federasyonu, futbol dünyasında eşine nadir rastlanan bir karara imza attı. maçında ile oynayacak olan Nijerya, Benin'e tekneyle gitme kararı verdi.

Hürriyet'in derlediği habere göre, Nijerya'nın pandemi nedeniyle havalimanlarındaki önlemlere güvenmediği, kara yolunun da kapalı olmasıyla birlikte bu kararı aldığı belirtildi. Güvenlik nedeniyle komşu ülke olan Benin'e tekneyle gidecek olan Nijerya'nın bu yolculuğunun 3 saat sürmesi bekleniyor.

ONYEKURU: HAYATIMDA İLK KEZ...
forması giyen Henry ise bu kararın ardından açıklamalarda bulunurken ''Hayatımda ilk kez bir deplasman maçına gemiyle gideceğim. Önemli olan şey ülkemizi temsil etmek. Nijerya için buna katlanırım.'' diye konuştu.

''ÖNEMLİ OLAN TEK PARÇA GİDEBİLMEK''
futbolcusu olan ise ''Sıradışı bir yolculuk olacak. Bizim için en önemli şey Benin'e tek parça gidip gelmek. Başka türlü bir şekilde gitsek daha iyi olurdu tabii ama güvenlik için böyle gideceğiz.'' sözlerini kullandı.

Nijeryalı futbolcular, kendilerini Benin'e taşıyacak olan teknede güvenlik yeleklerini giyerek yerlerini alırken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

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