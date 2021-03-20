2 büyük hata ağır fatura

Galatasaray'da bu sezon yaptıkları hatalarla gündemden düşmeyen Luyindama ile Marcao, Çaykur Rizespor maçında da takımlarını yaktı. Maçın 2. dakikasında taç atışından gelen topu Luyindama ayağına bekleyince araya giren Samudio meşin yuvarlağı kaptı ve aşırtma bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu golün ardından Yedlin ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Ancak bu kez sahneye Marcao çıktı. Son adam olan Brezilyalı stoper, Emre Kılınç'ın sert pasında topu kontrol edemeyince bu kez Rize'de Boldrin topu kaptı ve bomboş giderek skoru 2-2'ye getirdi. Hediye gollerle morallenen Rizespor 2 gol daha atıp maçı kazanırken, Galatasaray zirve yarışında hayati 3 puan kaybetti.