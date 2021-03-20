Haberler Galatasaray 2 büyük hata ağır fatura

2 büyük hata ağır fatura

Luyindama ve ’nun kaptırdıkları toplarla yenilen 2 gol ’a pahalıya patladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 07:09
2 büyük hata ağır fatura

'da bu sezon yaptıkları hatalarla gündemden düşmeyen Luyindama ile , Çaykur maçında da takımlarını yaktı. Maçın 2. dakikasında taç atışından gelen topu Luyindama ayağına bekleyince araya giren meşin yuvarlağı kaptı ve aşırtma bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu golün ardından Yedlin ve 'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Ancak bu kez sahneye Marcao çıktı. Son adam olan Brezilyalı stoper, 'ın sert pasında topu kontrol edemeyince bu kez 'de Boldrin topu kaptı ve bomboş giderek skoru 2-2'ye getirdi. Hediye gollerle morallenen Rizespor 2 gol daha atıp maçı kazanırken, Galatasaray zirve yarışında hayati 3 puan kaybetti.

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