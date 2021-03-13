Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Henry Onyekuru damgası! Oyuna girdi fişi çekti

Son dakika spor haberleri: maçına damgası! Oyuna girdi fişi çekti

'ın 'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu. Oyuna 68. dakikada dahil olan Nijeryalı oyuncu, 81 ve 89. dakikalarda attığı gollerle takımını sonuca götüren isim oldu. Bu sezon deplasman performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, 'de attığı 5 golün 4'ünü dış sahada kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:16
Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Henry Onyekuru damgası! Oyuna girdi fişi çekti

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Zirve inadını sürdüren , - derbisi öncesi hata yapmadı. Kolombiyalı santrfor 'nun gol perdesini açtığı maça damgasını vurdu. Teknik direktör 'in tercihiyle karşılaşmaya yedek başlayan Nijeryalı futbolcu, 68. dakikada oyuna girdikten sonra takımını sonuca götüren isim oldu. 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Henry Onyekuru galibiyette önemli bir rol oynadı.

DEPLASMANLARI SEVİYOR!
Henry Onyekuru bu sezon deplasmanda attığı gollerle ön plana çıktı. 'de 5 golü bulunan genç oyuncu bunların 4'ünü dış sahada kaydetti.

SON DAKİKA