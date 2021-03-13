Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Henry Onyekuru damgası! Oyuna girdi fişi çekti

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Zirve inadını sürdüren Aslan, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun gol perdesini açtığı maça Henry Onyekuru damgasını vurdu. Teknik direktör Fatih Terim'in tercihiyle karşılaşmaya yedek başlayan Nijeryalı futbolcu, 68. dakikada oyuna girdikten sonra takımını sonuca götüren isim oldu. 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Henry Onyekuru galibiyette önemli bir rol oynadı.

DEPLASMANLARI SEVİYOR!

Henry Onyekuru bu sezon deplasmanda attığı gollerle ön plana çıktı. Süper Lig'de 5 golü bulunan genç oyuncu bunların 4'ünü dış sahada kaydetti.