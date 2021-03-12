Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Galatasaray , FIFA 'nın transfer talimatının 14. maddesi gereği Belhanda 'yı gönderdi. Tecrübeli ismin kalan 1 milyon euro'luk alacağı da ödenecek.

Ancak 14. madde Belhanda'ya "haksız fesih" nedeniyle karşı dava açma hakkı da veriyor. Faslı oyuncunun, toplam sözleşme bedelinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde Galatasaray'a tazminat davası açma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.