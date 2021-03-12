Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Son dakika haberleri | 'ya gidiyor!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da, flaş bir gelişmesi yaşanmış ve yıldız ismin sözleşmesi feshedilmişti. ’nın 14. maddesine dayandırılarak, sözleşmesi sonlandırılan Belhanda karşı hamleye hazırlanıyor. Faslı futbolcu, erken fesih nedeniyle dava açacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:52
Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Kulübü'nün haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini feshettiği Younes , konuyu 'ya taşımaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle hakkını arama kararı aldığı belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

, karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yöneticileri hedef almış, geçtiğimiz çarşamba günü, Faslı oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Younes , erken fesihten doğan hak kayıpları için 'a dava açacak.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

, 'nın transfer talimatının 14. maddesi gereği 'yı gönderdi. Tecrübeli ismin kalan 1 milyon euro'luk alacağı da ödenecek.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Ancak 14. madde 'ya "haksız fesih" nedeniyle karşı dava açma hakkı da veriyor. Faslı oyuncunun, toplam sözleşme bedelinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde 'a tazminat davası açma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

4 yılda 13.4 milyon euro alan oyuncunun, sarı-kırmızılılar aleyhine 5.3 milyon euro'luk tazminat davası açabileceği iddia ediliyor.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

BAŞAKŞEHİR'E GİDECEK

parasını ödeyip gönderdiği 'nın sözleşmesini 14. maddeye dayandırarak tek taraflı feshetti. Taraftarla yaşadığı kavgalar, sahte imza polemiği ve son olarak bozuk zemin üzerinden yönetimi hedef alması, Belhanda'nın sonu oldu.

Son dakika GS haberleri | Belhanda FIFA'ya gidiyor!

Geçen yıl 'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numaranın, 'e gidebileceği ifade edildi.

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