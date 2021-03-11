Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı için flaş iddia! "'ya transfer olacak"

'ın ocak ayında 'ten kiraladığı hakkında ülkesi 'da flaş bir iddia ortaya atıldı. takımının eski futbolcularından , Mısırlı golcünün yeni durağının Bundesliga olacağını söylerken, Mohamed'in oyun tarzını ise 'in Polonyalı yıldızı 'ye benzetti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 12:54
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

'ın ocak ayında 'ten kiraladığı , 'ın eski milli futbolcuları ve 'nın da övgüsünü kazandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

'da yayın yapan 'ye konuşan , Mohamed'den övgüyle bahsedip, " yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi." dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

"GALATASARAY ÖNEMLİ BİR ADIM"

Mohamed'in 'e giderek çok doğru bir karar verdiğini belirten , "Bana göre Mustafa Mohamed, şu an 'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. 'a gitmesi de büyük Avrupa liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

Aynı programda konuşan 'nin eski futbolcusu ise 23 yaşındaki forvetin tarzını 'in dünyaca ünlü golcüsü 'ye benzetti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

", 'in ayrılığından çok etkilendi. 'ın 1 numaralı forvetiydi" diyen Emara, Mohamed'in Bundesliga'ya transfer olabileceğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

"LEWANDOWSKI'YE ÇOK BENZİYOR"

Emara yaptığı flaş açıklamada, Onun 'de daha da parlamasını bekliyorum. Bence, bir gün 'ya transfer olacak. Çünkü Mostafa, oyun stiliyle 'in yıldızı 'ye çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

7 MAÇTA 6 GOLLE BAŞLADI

formasıyla 6 lig, 1 de kupa maçına çıkan Mohamed, bu karşılaşmalarda attığı 6 golle sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

'ten 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.

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