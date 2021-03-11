Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş iddia! "Almanya'ya transfer olacak"

Mısır 'da yayın yapan OnTime Sport TV 'ye konuşan Zidan , Mohamed'den övgüyle bahsedip, " Mostafa Mohamed yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi." dedi.

"GALATASARAY ÖNEMLİ BİR ADIM"

Mohamed'in Süper Lig'e giderek çok doğru bir karar verdiğini belirten Zidan, "Bana göre Mustafa Mohamed, şu an Mısır'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. Galatasaray'a gitmesi de büyük Avrupa liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.