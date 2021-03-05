Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Yılbaşı gecesi evinde kutlama yapmak isterken elinde patlayan havai fişek nedeniyle gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, bireysel çalışmalara başladığı videosunu sosyal medyadan paylaşıp futbolseverleri sevindirmişti.
Tedavi süreci devam eden Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour da yaptığı açıklamada sevindirici bir gelişme paylaştı. Norveç basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti.
Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı.