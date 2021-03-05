Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Son dakika spor haberleri: 'den 'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Yılbaşı gecesi evinde yaşadığı havai fişek kazası sonrası gözünden yaralanan ve tedavi süreci devam eden Galatasaraylı 'nin menajeri 'dan açıklama geldi. Norveçli futbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan Adampour, tecrübeli sağ bekle ilgili müjdeli bir haber verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 18:40
Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Yılbaşı gecesi evinde kutlama yapmak isterken elinde patlayan havai fişek nedeniyle gözünden yaralanan , bireysel çalışmalara başladığı videosunu sosyal medyadan paylaşıp futbolseverleri sevindirmişti.

Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Tedavi süreci devam eden 'nin menajeri da yaptığı açıklamada sevindirici bir gelişme paylaştı. basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı.

Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor." dedi.

Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

'ın desteğine de teşekkür eden menajer, "Şu anda bir süreci yaşıyor ancak iyi yolda. Galatasaray ona çok destek oldu, hep yanında oldular.

Son dakika spor haberleri: Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber! "İnanılmaz derecede..."

Milli Takımı'nda da Stale Solbakken ve yöneticilerle iyi bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.

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