Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: CAS Malaga'nın Galatasaray'a 4.5 milyon TL ödemesine karar verdi! Amrabat...

Son dakika spor haberi: 'nın 'a 4.5 milyon TL ödemesine karar verdi! Amrabat...

Son dakika spor haberi... Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), 'da 2013-14 sezonunda forma giyen transferinde yapılan anlaşmada yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmadığı gerekçesiyle 'nın Galatasaray'a 500 bin Euro (4.5 milyon TL) ödemesine hükmetti. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:39 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:49
Son dakika spor haberi: CAS Malaga'nın Galatasaray'a 4.5 milyon TL ödemesine karar verdi! Amrabat...

İspanya 2. lig ekiplerinden 'nın Başkanı , Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi ()'ın 'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

Kararın gerekçesi olarak ise, 2013-14 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 'ın anlaşmasında yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmaması olduğunu söyledi.

Jose Maria Munoz açıklamasında, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin Euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8,4 milyon euro bonservis bedeliyle 'a transfer olmuştu.

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