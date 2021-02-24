Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younnes Belhanda ya kalan 15 haftada ön plana çıkacak ya da veda edecek.

Yeni kontrat imzalamak isteyen ancak talep edilen indirime de onay vermeyen Faslı futbolcunun artık eli zayıfladı. Ocaktaki takviyeler de bir anlamda takımın 'Belhanda'ya mahkum' oyun planını da ortadan kaldırdı.