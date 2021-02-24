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'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Son dakika transfer haberleri | 'de yakaladığı galibiyet serisiyle tek başına zirveye kurulan , gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde takıma , , ve gibi direkt 11'de oynayacak isimler katan , bir yıldızını ise gözden çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:13
Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ya kalan 15 haftada ön plana çıkacak ya da veda edecek.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Yeni kontrat imzalamak isteyen ancak talep edilen indirime de onay vermeyen Faslı futbolcunun artık eli zayıfladı. Ocaktaki takviyeler de bir anlamda takımın ''ya mahkum' oyun planını da ortadan kaldırdı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Sezon sonunda da başta yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirecek olan 'da artık kaderi bizzat Faslı oyuncunun ellerinde.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Küsme ve kapris gibi bir lüksü bulunmayan , kalan 15 haftada eğer olumlu bir katkı ve performans ortaya koyarsa masaya oturacak. Aksi halde masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin uzatılmasını isteyen 'ya hem yönetim hem de teknik heyet açık bir mesaj verdi: "Oyna, sözleşmeyi hak et ve imzala!"

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Kalan 15 haftadaki performansı durumunu netleştirecek. Sınıfı geçmesi ve teknik heyetin olumlu raporu halinde 'ın, 'ya sunacağı tavan rakam belirlendi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Masaya oturulmayacak

Şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan , yeni sözleşme için yüzde 50'den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon Euro bandında bir garanti teklif önerecek.

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