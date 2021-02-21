Hakem skandalı

Alanyaspor-Galataray maçında hakem kararları sarı-kırmızılıları çıldırttı. Maçın 22. dakikasında Henry Onyekuru ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük pozisyohu devam ettirdi. Pozisyonun tekrarını izleyen herkes penaltı beklerken VAR hakemi Emre Molok'tan herhangi bir uyarı gelmedi. 32. dakikada Babacar'ın, Luyindama'nın kafasına attığı tekmeye ise sadece sarı kart çıktı. Galatasaray cephesi pozisyona oldukça itiraz etse de hakemin kararı değişmedi. İlk yarının sonlarında Gedson, Tzavellas'tan sıyrılırken Yunan futbolcu topa koluyla müdahale edip taca gönderdi hakem bu pozisyonu da görmeyerek sarı kart yerine taç kararı verdi.



DIAGNE BENZERİNDE ATILMIŞTI

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında Mbaye Diagne direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti. Diagne ayağını Montero'nun kafasına indirince atılmıştı. Dünkü pozisyon akıllara Diagne'yi getirdi.

