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Hakem skandalı

’ya yapılan net penaltıyı vermeyen , Babacar’ın Luyindama’ya müdahalesine sarı vererek tartışma yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Hakem skandalı

-Galataray maçında hakem kararları sarı-kırmızılıları çıldırttı. Maçın 22. dakikasında ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyohu devam ettirdi. Pozisyonun tekrarını izleyen herkes penaltı beklerken VAR hakemi 'tan herhangi bir uyarı gelmedi. 32. dakikada Babacar'ın, Luyindama'nın kafasına attığı tekmeye ise sadece sarı kart çıktı. cephesi pozisyona oldukça itiraz etse de hakemin kararı değişmedi. İlk yarının sonlarında , Tzavellas'tan sıyrılırken Yunan futbolcu topa koluyla müdahale edip taca gönderdi hakem bu pozisyonu da görmeyerek sarı kart yerine taç kararı verdi.

DIAGNE BENZERİNDE ATILMIŞTI
Galatasaray'ın deplasmanında Mbaye direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti. Diagne ayağını Montero'nun kafasına indirince atılmıştı. Dünkü pozisyon akıllara Diagne'yi getirdi.

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