Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile Fatih Terim arasında konuşulanlar ortaya çıktı!

ile arasında konuşulanlar ortaya çıktı!

’e kavuştu, da ’nu beklerken yıldız oyuncu ışığı yaktı. Başarılı oyuncuyla görüşen ve 'daki başarılı performansından dolayı kutlayan Terim, Hakan'a transfer planlarını da sordu. İşte Hakan'ın yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:21 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Hakan Çalhanoğlu ile Fatih Terim arasında konuşulanlar ortaya çıktı!

Bu sezon 'da başarılı bir performans sergileyen 'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve hangi takıma gideceği büyük merakla bekleniyor. 'Galatasaraylı' olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan'ı gözleyen takımlar arasında sarı-kırmızılı kulüp de bulunuyor. gibi Galatasaraylılar da Hakan'a kavuşacakları günü dört gözle bekliyor.

Başarılı oyuncuyla görüşen ve 'daki başarılı performansından dolayı kutlayan Terim, Hakan'a transfer planlarını da sordu. Bir süre daha 'da kalmak istediğini kaydeden yıldız oyuncu, " her zaman kalbimin bir köşesinde... Şartlar uygun olduğunda mutlaka geleceğim. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın" dedi. Görüşme karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

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