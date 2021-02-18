Hakan Çalhanoğlu ile Fatih Terim arasında konuşulanlar ortaya çıktı!

Bu sezon Milan'da başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve hangi takıma gideceği büyük merakla bekleniyor. 'Galatasaraylı' olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan'ı gözleyen takımlar arasında sarı-kırmızılı kulüp de bulunuyor. Mesut Özil gibi Galatasaraylılar da Hakan'a kavuşacakları günü dört gözle bekliyor.

Başarılı oyuncuyla görüşen ve İtalya'daki başarılı performansından dolayı kutlayan Terim, Hakan'a transfer planlarını da sordu. Bir süre daha Avrupa'da kalmak istediğini kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimin bir köşesinde... Şartlar uygun olduğunda mutlaka geleceğim. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın" dedi. Görüşme karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.