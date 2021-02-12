Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı boşta kaldı! "Benden iyisi yok"

Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Luis Pedro Cavanda'nın Belçika'daki kariyeri istop etti… Son olarak Standard Liege forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu kulüple sözleşmesinin sonlanmasının ardından açıkta kaldı.

ANTRENMANLAR KONTRAT GETİRMEDİ

Bir seneye yakın bir süredir boşta olan oyuncu kendisine kulüp bulamadı. Belçika ikinci lig ekibi Seraing ile idmanlara çıkan Luis Cavanda'ya, buna karşın bu kulüp tarafından sözleşme teklif edilmedi.





"BELÇİKA'DA BENDEN İYİ SAĞ BEK YOK"

Durumuyla ilgili açıklamalar yapan Cavanda iddialı sözler sarf etti "Belçika liglerinde benden iyi sağ bek yok. Bazı teklifler var ama bana uymuyor. Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi. Belçikalı futbolcu son maçını 2019 mayısında oynamıştı.

