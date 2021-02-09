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Son dakika: 'ın yeni transferi : 'den teklif aldım

Son dakika haberi: 'ın yeni transferi , 'nda düzenlenen imza töreninde hakkında flaş bir itirafta bulundu. Mısırlı golcü, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 14:42
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım

'ın yeni transferi , 'nda düzenlenen imza töreninde hakkında flaş bir itirafta bulundu. Mısırlı golcü, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını söyledi.

İşte o sözler:

Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi.

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