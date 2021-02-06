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Düdük yine Çakır’da

Hakem , iki takım arasındaki 13’üncü, toplamda 27. derbisine çıkacak. Çakır’ın yönettiği derbilerde ’nin galibiyet sayısı ’ın iki katı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Düdük yine Çakır’da
, derbi için 'ı görevlendirdi. 'de 2001-02'den bu yana maç yöneten kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı. Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, 13. kez - derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta F.Bahçe 6, G.Saray ise 3 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. bu maçlarda 16 gol atarken, ise 9 gol buldu. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, iki takımdan da 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca G.Saraylı futbolculara 39, F.Bahçelilere 29 sarı kart gösterdi.
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