Düdük yine Çakır’da

Hakem Cüneyt Çakır, iki takım arasındaki 13’üncü, toplamda 27. derbisine çıkacak. Çakır’ın yönettiği derbilerde Fenerbahçe’nin galibiyet sayısı Galatasaray’ın iki katı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:40Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
TFF Merkez Hakem Kurulu, derbi için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-02'den bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı. Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, 13. kez F.Bahçe-G.Saray derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta F.Bahçe 6, G.Saray ise 3 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Kanarya bu maçlarda 16 gol atarken, Aslan ise 9 gol buldu. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, iki takımdan da 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca G.Saraylı futbolculara 39, F.Bahçelilere 29 sarı kart gösterdi.