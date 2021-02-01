Galatasaray Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı!

Transfer döneminin son gününde atağa kalkan Galatasaray, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'in ardından Gedson Fernandes'i de kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan kiraladığı Portekizli yıldızın maliyetini de KAP'a bildirdi. KAP'ta yer alan açıklamaya göre Cimbom, kiralama bedeli olarak Benfica'ya 500 bin euro ödeyecek.

GEDSON'A 650 BİN EURO

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes'e ise 650 bin euro ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan corona virüsü testi pozitif çıkan ve bu nedenle ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 22 yaşındaki orta sahanın lisans bilgileri de TFF'nin resmi imternet sitesinde yer aldı.

Portekizli futbolcu, corona virüsü testi negatife dönene kadar karantina altında tutulacak.