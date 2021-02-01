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'ın yeni transferi 'a geldi!

'ın Ligi ekibi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'a geldi. Corona virüsü testi pozitif çıkan 22 yaşındaki futbolcu ambulans uçakla iniş yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:06
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'a geldi!

'ın kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği 'nın Portekizli futbolcusu 'in corona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere'nin Londra şehrinden ambulans uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Portekizli futbolcu kendisi için hazırlanan ambulansa binerek polis eşliğinde hastaneye gitti.

Gedson Fernandes'i karşılaşmaya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geldi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.

Kiralık olarak 'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.

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