Şampiyon olabilir

1999-2002yılları arasında Galatasaray forması giyen Oliveira Capone, FOTOMAÇ'a konuştu. Muhabirimiz Burcu Eken ile telekonferans yöntemiyle röportaj yapan Brezilyalı efsane, "Fırsat buldukça Jardel, Taffarel ve Marcio ile beraber Galatasaray'ın maçlarını izliyoruz. Birçok yeni oyuncu alınmış olabilir ama bu bir dezavantaj değil. Fatih Terim oldukça Galatasaray bir adım öndedir ve şampiyon olmak için şansları çok yüksek" dedi. Türk futbolunu ve derbileri değerlendiren Capone, "Türkiye'de eskiden derbiler zor ve çetin geçerdi. Artık böyle değil. Daha fazla para, ortam ve kurallar var. VAR var. Bunlar derbilerin sert geçmesini engelliyor. Türkiye'de oyun çok fazla duruyor" diye konuştu.