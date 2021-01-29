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Şampiyon olabilir

Aslan’ın eski yıldızı Capone, “Takım sürekli değişiyor ama olduğu sürece bir adım önde” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 21:14 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Şampiyon olabilir
1999-2002 yılları arasında forması giyen , FOTOMAÇ'a konuştu. Muhabirimiz ile telekonferans yöntemiyle röportaj yapan Brezilyalı efsane, "Fırsat buldukça , ve ile beraber Galatasaray'ın maçlarını izliyoruz. Birçok yeni oyuncu alınmış olabilir ama bu bir dezavantaj değil. oldukça Galatasaray bir adım öndedir ve şampiyon olmak için şansları çok yüksek" dedi. futbolunu ve derbileri değerlendiren Capone, "'de eskiden derbiler zor ve çetin geçerdi. Artık böyle değil. Daha fazla para, ortam ve kurallar . VAR var. Bunlar derbilerin sert geçmesini engelliyor. Türkiye'de oyun çok fazla duruyor" diye konuştu.
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