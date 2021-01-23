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GS transfer haberi: 'dan harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

Son dakika transfer haberi: ve 'nu kadrosuna katan 'da rota şimdi de orta saha transferine çevrildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 'un Burundili futbolcusu 'nin transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:17
GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

ve 'nu kadrosuna katan, 'nin transferini ise önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefleyen , Etebo'nun yerine de bir orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

'in raporu doğrultusunda eski futbolcusu Seri ile temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık da alternatifini belirledi.

GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

, bu sezon 'de sergilediği performansla dikkat çeken Yeni Malatyasporlu için temaslarını sıklaştırdı.

GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

Hürriyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı yöneticiler geçen hafta Başkanı ile bir görüşme yaparak Burundili futbolcunun transfer şartlarını sordu.

GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

Başkan Gevrek, Youssouf için 1 milyon Euro artı oyuncu takası talep ederken, tarafların birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

GS transfer haberi: Cimbom'dan Youssouf harekatı! İşte Malatya'nın cevabı

, 22 yaşındaki oyuncuyu bir miktar para ve zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer etmeyi planlıyor.

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