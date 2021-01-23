Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan, İrfan Can Kahveci'nin transferini ise önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefleyen Galatasaray, Etebo'nun yerine de bir orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eski futbolcusu Seri ile temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık da alternatifini belirledi.
Cimbom, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için temaslarını sıklaştırdı.