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'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

ile görüşen Başkan Gümüşdağ, İrfan’a Avrupa’dan da tekliflerin olduğunu söyleyerek tam 14 milyon Euro fiyat biçti!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı Kahveci için sarı-kırmızılı yönetim, Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Ancak yönetim hiç de beklemediği bir yanıt aldı. Daha önce 8 milyon euro civarı bir bonservis bedeli konuşulurken 'ın oyuncu için çok istekli olması Göksel Gümüşdağ'ın fiyat yükseltmesine neden oldu.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

'in başkanı, 25 yaşındaki yıldız futbolcuları için tam 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

ALTERNATİF BULUNDU: ORKUN KÖKÇÜ
Göksel Gümüşdağ, Kahveci'ye İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğunu belirterek, 'ın 14 milyon Euro vermesi halinde öncelik tanıyacaklarını kaydetti.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Böylelikle görüşmeler tıkandı. Ancak Terim, için rakamlar kabul edilemez seviyelere geldiği için sürpriz bir isim için yönetimden talepte bulundu.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Feyenoord'da teknik direktör Dick Advocaat tarafından son iki haftadır kadro dışı bırakılan Orkun Kökçü için araştırma yapılmasını istedi.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Ortaya çıkan rakamlar analiz edildiğinde Orkun'un, 'ın yaklaşık üçte bir fiyatına mal olacağı belirtiliyor.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

istiyor, da gönüllü... Ancak 'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle transferi yüksek maliyeti nedeniyle çıkmaza girdi.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

engelini aşması zor görünen bunun üzerine yeniden arayışlara girerken Orkun Kökçü ön plana çıktı.

Başakşehir Galatasaray'ın ilgisini fırsata çevirdi: El yakan Kahveci!

Hollanda doğumlu Türk oyuncu için Feyenoord ile görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

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