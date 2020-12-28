Galatasaray apoletini geri almak istiyor! Şampiyonluk...

Süper Lig'de Galatasaray rüzgarı sert esmeye devam ediyor. Sezona hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, kısa bir bocalama yaşadıktan sonra yeniden toparlandı ve zirveyi ele geçirdi. BB Erzurum galibiyetiyle başlayan 9 maçlık seride son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Cimbom bu süre içinde aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ilk sıraya oturmayı başardı. Dün de Alanyaspor, Gaziantep'e yenilince koltuk yeni sahibinde kaldı.

APOLETİ BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ ALACAK

Aslında Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi, teknik direktör Fatih Terim ve Marcao'nun kırmızı kart görmesi taraftarları korkutsa da bu yaşananlar oyuncuların şampiyonluğa olan inancını biraz da kamçıladı. Dün maç eksiğiyle Alanya'nın 2 puan önüne geçen Galatasaray, 2020 yılını zirvede tamamlamış oldu. Artık şampiyonluk şarkıları daha gür söylenirken sarı- kırmızılılar, mayıs ayında geçen sezon Başakşehir'e kaptırdığı apoletini geri almayı hedefliyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında 17 haftayı 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray bu sezon 14 maçta 29 puana ulaştı ve zirveye oturdu.

İŞTE O MÜTHİŞ SERİ:

BB Erzurum (D) 1-2 Galibiyet

Ankaragücü 1-0 Galibiyet

Sivas (D) 1-2 Galibiyet

Kayseri 1-1 Beraberlik

Rize (D) 0-4 Galibiyet

Hatay 3-0 Galibiyet

Karagümrük (D) 2-1 Mağlubiyet

Göztepe 3-1 Galibiyet

Trabzon (D) 0-2 Galibiyet

ŞAMPİYONLUK SAYILARI:

Galatasaray 22

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 15

Trabzonspor 6

Bursaspor 1

Başakşehir 1