Haberler Galatasaray Galatasaray apoletini geri almak istiyor! Şampiyonluk...

apoletini geri almak istiyor! Şampiyonluk...

Sarı-kırmızılı takım, BB maçıyla başlayan ile devam eden çıkışını taçlandırdı. Dün Alanya’nın da yenilmesiyle 2 puan farkla zirveye yerleşti. Şampiyonluk şarkıları şimdi daha gür söylenmeye başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray apoletini geri almak istiyor! Şampiyonluk...

'de rüzgarı sert esmeye devam ediyor. Sezona hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, kısa bir bocalama yaşadıktan sonra yeniden toparlandı ve zirveyi ele geçirdi. BB galibiyetiyle başlayan 9 maçlık seride son olarak 'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Cimbom bu süre içinde aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ilk sıraya oturmayı başardı. Dün de Alanyaspor, Gaziantep'e yenilince koltuk yeni sahibinde kaldı.

APOLETİ BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ ALACAK
Aslında karşısında alınan yenilgi, teknik direktör ve Marcao'nun kırmızı kart görmesi taraftarları korkutsa da bu yaşananlar oyuncuların şampiyonluğa olan inancını biraz da kamçıladı. Dün maç eksiğiyle Alanya'nın 2 puan önüne geçen Galatasaray, 2020 yılını zirvede tamamlamış oldu. Artık şampiyonluk şarkıları daha gür söylenirken sarı- kırmızılılar, mayıs ayında geçen sezon 'e kaptırdığı apoletini geri almayı hedefliyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında 17 haftayı 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray bu sezon 14 maçta 29 puana ulaştı ve zirveye oturdu.

İŞTE O MÜTHİŞ SERİ:
BB Erzurum (D)

Ankaragücü 1-0 Galibiyet

Sivas (D) 1-2 Galibiyet

1-1 Beraberlik

(D) 0-4 Galibiyet

3-0 Galibiyet

Karagümrük (D) 2-1 Mağlubiyet

Göztepe 3-1 Galibiyet

(D) 0-2 Galibiyet

ŞAMPİYONLUK SAYILARI:

Galatasaray 22

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 15

Trabzonspor 6

Bursaspor 1

Başakşehir 1

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