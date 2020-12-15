Haberler Galatasaray Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği karşısında! İşte muhtemel 11'ler

kupada karşısında! İşte muhtemel 11'ler

, 5. tur maçında Darıca Gençlerirliği’ni bugün konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı A SPOR yayınlayacak. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkması beklenen 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği karşısında! İşte muhtemel 11'ler

, 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi ile karşılaşacak. Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

YEDEKLER SAHAYA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Falcao ve ile corona virüsü testi pozitif çıkan Kerem bugün forma giyemeyecek. 'in Darıca Gençlerbirliği karşısında az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor. Corona virüsü atlatan Okan Kocuk, , Omar ve Younes ile sakatlıktan dönen Luyindama ve Etebo bugün oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM

NASIL GELDİ?

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

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