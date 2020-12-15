Haberler Galatasaray Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

'da 'nın yerine süper 10 numara!

’da ’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yeniden anlaşma yapılması beklenmiyor. Bu nedenle arayışlara başlayan Terim, Danimarkalı Lindström’de karar kaldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:15 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Ara transfer dönemine artık kısa bir süre kaldı ve 'da transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes 'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Bu nedenle Younes 'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada de boş durmuyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Vlasıc, Brahim Diaz, Zaniolo ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planını hayata geçirebileceğine inanıyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Ancak bu isimlere yaklaşmak söz konusu değil. Bu yüzden de genç ve önü açık olan Jesper Lindström'ü gündemine aldı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken ocak ayında Younes 'nın durumuna göre Brondby ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

PARLADI

BU sezon A takıma takıma dahil olan Jesper Lindström, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!

Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor.

BİZE ULAŞIN