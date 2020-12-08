Haberler Galatasaray Galatasaray'da çifte yolcu! O kulüp Fatih Terim ile masaya oturacak ve...

'da çifte yolcu! O kulüp ile masaya oturacak ve...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların 2 futbolcusu, takımlarından istedikleri kadar forma şansı bulamazken, kendilerine 'den önemli bir talip çıktı. Edinilen bilgilere göre o kulübün başkanı transfer görüşmeleri için 'den onay alacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 11:04
Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göz- Göz, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren 'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

SEPİL, TERİM'LE GÖRÜŞECEK
İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara transfer dönemi öncesi bir teklif yapacak olan Göztepe, iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan G.Saray Teknik Direktörü ile görüşerek kolaylık isteyecek.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Yeni Asır'ın haberine göre, G.Saray'da bu sezon daha fazla süre alan Linnes'in Göztepe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, 1 maç forma giyen Şener'in ise daha olası gözüküyor.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Kariyerinde Kongsvinger ve Molde ile 'da forma giyen Linnes 293 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetmeyi başardı.

Galatasaray'da devre arasında çifte ayrılık! Fatih Terim ile görüşecekler ve...

Norveçli futbolcu 6 sezondur forma giydiği 'da 5 kupa kazandı.

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